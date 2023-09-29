Son Dakika: Elon Musk TEKNOFEST’e katılacağını duyurdu!

Son dakika haberi... Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk TEKNOFEST’e katılacağını duyurdu. Yaptığı paylaşımda “Gelecek yıl bizzat katılmak ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek için can atıyorum" dedi.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 19:48
Son Dakika: Elon Musk TEKNOFEST’e katılacağını duyurdu!
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medya hesabından Türkiye’de düzenlenen TEKNOFEST’e ilişkin bir mesaj paylaştı. 

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür eden Musk, "Gelecek yıl bizzat katılmak ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek için can atıyorum" şeklinde festivale katılacağını duyurdu. 

Erdoğan Musk’ı ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında TEKNOFEST'e davet etmişti. 


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