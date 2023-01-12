Son dakika... Emin Şen kimdir? CHP'li Özgür Özel'in adını açıkladığı Emin Şen'le ilgili son bilgiler

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 14:59

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 15:14

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili bir dosya açıkladı. Özel'in ifşaalarında adı geçen Emin Şen ismi ise internette en çok aranan başlıklar arasına girdi ve Twitter'da Trend Topic oldu.

ADI EMİN ŞEN!

Konuşmasında "Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğundan beri bir trol ordusu olduğunu biliyoruz" diyen Özel, Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen" ifadeleriyle konuya girdi.

Özel'in açıklamasına göre; Emin Şen 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanı. Sosyal medyadaki ismi 'eminimsi'. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişi.

EMİN ŞEN'E AİT TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

Özgür Özel, Emin Şen'e ait olan Native Teknoloji şirketinden bahsederken sözlerine şöyle devam etti:

* Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının Genç Sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük.

* Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL'lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Doğrudan hizmet alımında ise inanılmaz bir para akışı olduğunu görüyoruz.

* Bu arkadaşlar ne iş yapıyorlar? Sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Bu paraları dağıtıyorlar. Dağıttıkları ne işler yapıyor? Ebabil Harekatı Telegram kanalı: 25 tane yöneticinin kendi içlerinde verdikleri kararı göreceksiniz. biz Lut kavmiyiz, Ebabil kuşları perişan edecek ya...

* Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon kanalına. Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü itibar suikastıne başlıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlanıyorlar. Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar. Ebabillerden biri de Alpay Özalan.

Özel'in açıklamalarının ardından Şen'e ait olduğu belirtilen Twitter hesabının askıya alındığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde Şen'le ilgili yer alan bilgilerde şunlar yer alıyor:

*1978 İstanbul doğumlu

*Türkiye'nin ilk yeni nesil iletişim çalışmalarını gerçekleştiren Emin Şen, önde gelen medya kuruluşlarında danışmanlık ve Yeni Medya eğitimleri verdi.

*Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında da aktif rol alan Emin Şen Lisans işletme mezunu, evli ve iki çocuk babasıdır, ve Bakan Danışmanlığı görevini yürütmektedir.