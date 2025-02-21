Dilan Polat kendisini engelleyen Hande Yener'e çıkıştı: 'Korktun mu acaba?'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:13

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:13

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam eden Dilan Polat, son paylaşımlarında ünlü şarkıcı Hande Yener’i hedef aldı.

Bir dönem birçok partisinde sahne alan Yener’in, Polat cezaevinden çıktıktan sonra kendisini Instagram’da engellediğini açıklayan Dilan Polat, bu durumu anlamlandıramadığını dile getirdi.

Polat ailesi, özellikle ultra lüks yaşam tarzları, gösterişli paylaşımları ve hediyeleriyle dikkat çekmişti. Engin Polat, eşine aldığı pahalı hediyelerle gündemde kalmaya devam ederken, Dilan Polat’ın doğum günleri ve kutlamalarındaki şatafat da konuşuluyordu.

SAHNEDE BERABERLERDİ

Dilan Polat’ın 2022’deki doğum gününde "Dilan Diamond" mücevher markasını hediye olarak alırken, sahnede Hande Yener yer almıştı. 2023 yılında ise Times Meydanı’na reklam vererek kutladığı doğum gününde de Yener sahnedeydi.

Dilan Polat ve Hande Yener’in yakın oldukları düşünülüyordu. Polat cezaevine girmeden önce sıkça birlikte zaman geçiren ikili, Dilan Polat cezaevine girdikten sonra da Hande Yener’in “çok özlüyorum” diye tweet attığı iddia edilmişti. Ancak, bu iddia sonrasında yalanlanmıştı.

"CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ENGELLEMİŞ"

Polat ailesinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanıp cezaevine girmesinin ardından, Dilan Polat 9 ay boyunca içeride kaldı. Tahliye olduktan sonra sosyal medya’dan uzak duracağını söylemiş olsa da, kısa sürede tekrar aktif hale geldi ve peş peşe paylaşımlar yapmaya başladı. Ancak, bir video paylaşımında Hande Yener’in kendisini Instagram’da engellediğini açıklaması, dikkatleri üzerine çekti.

Dilan Polat, yaşadığı durumu sosyal medya üzerinden şu sözlerle açıkladı:

"Hande Yener bizim bütün özel günlerimize geldi. Geldi, parasını da ödedik. Ben cezaevindeyken tweet bile attı, ‘çok özlüyorum’ dedi. Ama ben cezaevinden çıkınca beni engellemiş. Ne mana Hande? Bak şarkılarında oynuyorum hala. Korktun mu acaba? Çekinmiş de olabilirsin."