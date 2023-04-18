Son Dakika: Erdoğan Afyonkarahisar'da Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 14:37

Güncelleme: 18.04.2023 - 15:26

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da partisinin ilk seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz ağustos ayında Büyük Taarruz'un 100. yılında sizlerle buluşmuştuk. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyon'dan başlatıyoruz.

Tek parti faşizmini atan ilk adımı milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasiyle aştık. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığın tescili mahiyetindeki çabaları yavaş yavaş yürüttük.

HEDEFİNDE KILIÇDAROĞLU VAR

Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Emperyalistlerin Truva Atı. Bay Bay Kemal, çıkmış her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye çalışıyor.

Başbakan olduğumda Davos'ta yanımdaki birisi daha vardı, ekonomiyle ilgileniyordu, ona o görevi vermiştik. IMF'nin başkanına dedim ki, adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor, bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi ben yönetirim, ben. Yanımızda olan kimdi Babacan, şimdi atıyor tutuyor. Vah zavallı. 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik. Bize ne dediler, İYİ Parti'nin, Bay Bay Kemal'in adamları, bunlar otellerde görüşmeler yaptılar. Borç almanız lazım dediler, almadık. Biz yürüdük mü, herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra IMF ile ilişkimiz yok. Merkez Bankamızın rezervi o zaman 27.5 milyar dolardı. Şimdi 3 haneli rakamlara geçtik. Ey milletim, sen şahitsin. Bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronları ile mücadele ile geçti. 15 Temmuz'da bay bay Kemal, tankların arasından kaçıp belediye başkanına giderken biz Yeşilköy Havalimanı'nda halkımızla beraberdik.

15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp belediye başkanının evine giderken biz halkımızla beraberdik. Faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin musluklarını biz kestik. Savunma Sanaayinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Ama bu CHP logosu masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı.

Bay Bay Kemal unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz senin ayakkabı ile çiğnediğin seccadeyi de biliriz, kıbleyi de biliriz, Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz "bir metrelik bez parçası" dediğin başörtüsünü de biliriz. Ay yıldızlı al bayrağımızı da çok iyi biliriz. Gel gör ki şu anda yanına almış 3 tane yavrucuk, onlarla 7'li masa oluşturmuşlar, bunlar bu ülkenin kaderi ile oynuyorlar.

TALİMAT VERDİ

Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam ediyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? Afyonkarahisar bu coşkusu ile yanımızda olduğu müddetçe Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne kimse geçemez. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu ülkenin siyasetini zehirleyerek yıkım üzerinden iktidar rüyası görenlerdir. Afyonkarahisar'dan Rabbim razı olsun. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselteceğiz. 26 gün ana kademe, kadın kolları, gençler, gece gündüz çalışmaya var mıyız? Kapıları çalıyoruz değil mi? Ben diyorum ki her bir AK Partili 100 kişiyi daha sandığa taşımalı. Var mıyız?

Bay Bay Kemal, bu kadar büyükşehir belediyeniz var ne yaptınız? Yurt sorununu bir senede çözeceğim diyor, neyi çözdün? Şu anda 850 bin öğrencinin yurt sorununu biz çözdük. Depremde de bu yurtlar online'a geçtik, depremden gelen birçok kardeşimizi misafir ettik. Buradan 14 Mayıs seçimlerinin arefesinde Afyonkarahisar'a ve milletimizin tamamına sormak istiyorum. İşte adaylar, işte eser ve hizmetler. İşte sandık, hepsi de sizin tahtınıza çıkacak. Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı kime emanet edersiniz? Gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Bu mafya ile terör örgütü ile el ele omuz omuza Kandil'le işbirliği yapan Bay Bay Kemal'e mi emanet edeceksiniz? İYİ Parti'ye mi emanet edeceksiniz? Adı İYİ ama onun dışında her şeyi var. Ah kardeşlerim, bunlar çok önemli sorular. Bu soruların cevabını aklınızda ve vicdanınızda vermeden sandığa gidemezsiniz?"