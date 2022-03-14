Son Dakika: Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 16:11
Son Dakika: Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un resmi törenle karşıladı. 

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretini gerçekleşiyor. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek. 

Scholz'un Başbakan olduktan sonra Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşının görüşülmesi bekleniyor. 



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