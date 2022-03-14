Son Dakika: Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un resmi törenle karşıladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretini gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Scholz'un Başbakan olduktan sonra Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşının görüşülmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
- Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
- Milyonluk araçlar çürüyor: '100 milyon lira civarında'
- BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi
- 3 yaşındaki Ali, minibüsün altında kalarak öldü
- 'AKP plakalı araçlarla' protesto ettiler
- Milli futbolcudan kariyer rekoru!
- Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödül günü
- İşte tüm detaylarıyla yeni seçim yasası
- Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da
- Bergen'in doktoru yıllar sonra konuştu
- CHP harekete geçti: AYM'ye iptal başvurusu
- Fiat Egea modellerine mart zammı