Son dakika... Erdoğan aynı sopayı yine salladı: 'Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı?'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:49

Güncelleme: 16.02.2024 - 15:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde konuşuyor.

HEDEFİNDE YİNE CHP VARDI!

CHP'yi hedef almayı sürdüren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı ne de bugünün CHP'si gibi yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Herhalde milletimiz bizi kara kaşımız, kara gözümüz nedeniyle her seçimden birinci çıkarmıyor. Bizimle hizmette, projede yarışacak bir parti göremiyoruz.

"BU KARDEŞİNİZ BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI MI?

Oy için hizmet tehdidini yineledi ve şunları söyledi:

"Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı AK Partili Erdoğan... Hükümet onda.

Dolayısıyla yerel yönetimde de burada AK Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman Ordu'nun kılına zarar gelmez."

BU KEZ DE DOĞALGAZ TEHDİDİ

Ordu'nun birçok ilçesine doğalgazın kendi iktidarlarında verildiğini savunan Erdoğan "Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok" tehdidinde bulundu.

EMEKLİYE İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Merkezi yönetim bütçesinin toplumun tüm kesimlerinin satın alma güçlerini gözettiklerini savunan Erdoğan, ortaya çıkan dengesizlikleri de telafi etmeye çalıştıklarını öne sürdü. Erdoğan, Ramazan Bayramında emeklilere verilecek ikramiyelerde 'bütçeyi tekrar zorlama pahasına' düzenlemeye gidileceğini ve emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini söyledi.

Erdoğan, hayat pahalılığı sorununun çözülmesi halinde diğer alanlarda da hızlı düzelmelerin yaşanacağını ifade etti.

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