Son Dakika: Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri basınına yazdı
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayımlanan bir gazetenin Türkiye özel eki için bir yazı kaleme aldı. Erdoğan "İlişkileri geliştirme gayretimiz küresel düzeyde istikrara katkıda bulunacak. İki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artması bölgemize olumlu yansıyacak." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
İlgili Haberler
- ABD Husi saldırılarının ardından BAE'ye mühimmat desteği verecek
- BAE'nin uzay aracı 'Hope' Mars yörüngesindeki birinci yılını tamamladı
- Son dakika: Merkez Bankası rezervlerine BAE ve ihracatçı dopingi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti
- İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
- Fenerbahçe'de golcü oyuncu sakatlandı!
- Ukrayna krizi devam ederken kritik telefon
- ABD, Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor
- Galatasaray - Kayserispor maçında 11'ler açıklandı!
- Boş su kuyusuna 600 lira elektrik faturası
- Tüm gözler saat 19.15'te
- Erdoğan, BAE basınına yazdı
- Moussa Konate, resmen Sivasspor’da