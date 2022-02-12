Son Dakika: Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri basınına yazdı

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayımlanan bir gazetenin Türkiye özel eki için bir yazı kaleme aldı. Erdoğan "İlişkileri geliştirme gayretimiz küresel düzeyde istikrara katkıda bulunacak. İki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artması bölgemize olumlu yansıyacak." dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 18:12
Son Dakika: Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri basınına yazdı
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