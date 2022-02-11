ABD Husi saldırılarının ardından BAE'ye mühimmat desteği verecek
ABD, Yemen'deki Husi savaşçıları tarafından sıkça düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava savunma füze sistemine mühimmat desteği sağlayacak.
İran tarafından desteklenen Husiler, son haftalarda BAE'ye bir dizi hedefe saldırı düzenledi. Saldırılar her ne kadar hedeflere zarar verememiş olsalar da BAE ve ABD'nin hava savunma sistemlerini harekete geçirmiş, hatta Yemen'de bulunan ABD birliklerinin kısa bir süre sığınaklara yerleşmesine neden olmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Frank McKenzie, haftanın başında Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından söyleşide, "Mühimmat ikmalinde yardımcı olacağız ve BAE'nin kendini savunmasına destek verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
McKenzie yardımın niteliği hakkında bilgi vermedi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, BAE'nin THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin ikmali için ABD'den talepte bulunduğunu belirtti.
Füze ikmali kararından önce Pentagon, geçen hafta güdümlü füze taşıyan savaş gemisi ve ileri teknolojiye sahip ABD F-22 savaş uçaklarını BAE'ye göndereceğini açıklamıştı. Yemen'de birkaç yıldır devam eden savaşta çok sayıda sivilin ölmesi ABD Kongresi'nde rahatsızlık yaratıyor olsa da ABD yönetimi BAE'ye savunma desteği vermeyi sürdürüyor.
Yemen'deki iç savaşta İran ile birlikte eden Husiler ile savaşan merkezi yönetim Suudi Arabistan önderliğinde BAE'nin de bir parçası olduğu Arap ülkeleri koalisyonu tarafından destekleniyor.
Savaşta on binlerce insan hayatını kaybederken gıda ve ilaç yokluğu insani krize yol açmıştı.
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