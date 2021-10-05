Son dakika... Erdoğan, Boğaziçili öğrencileri terörist ilan etti

05 Ekim 2021 Salı, 15:15

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

''71 bin okulumuzun tamamı açık. Şu ana kadar iki okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız.

BOĞAZİÇİLİLERİ 'TERÖRİST' İLAN ETTİ

Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen bir öğrencinin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz, daha sonra aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir. "