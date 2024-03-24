Son Dakika... Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde: Hedefinde yine İmamoğlu var!

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde konuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 15:07
Son Dakika... Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde: Hedefinde yine İmamoğlu var!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde konuşuyor.

Erdoğan, sahneye Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu ile birlikte çıkarak Pamukçu'ya rozet taktı. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: 

"Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti? Şimdi akıllı belediyecilikten bahsediyor. Nerede akıllı belediyecilik? Şu İstanbul'dan neler çektik? Şu bir hafta yakın markajda çalışacağız. 

Sıkılmadan utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'da yapılan metroların tamamı bizim eserimizdir.

Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında geçen bir dönemin ardından pek bir şey kalmıyor.

İstanbul'un problemi vizyon eksikliğidir. Engellenme diye bir şey yok. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul'da fazlasını alıyor. Yaşanan diğer rezillikler bakımından da bu şehir 30 yıl geriye gitti.

Balya balya paralar bir yerlerden geliyor, bir yelere gidiyor. Kimse şu ana kadar bir izah yapamadı. Ama hala vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadım. Tüm bu rezillliklerle siyaset kirlendi. Şehr-i İstanbul'u kirletttiler. İstanbul'u bunlara bırakmamak vicdan borcumuzdur. 

Şu anda bu meydanda 650 bin kişi var. Biz 1.5 milyona alıştık ama durmuyoruz.

AYRINTILAR GELECEK...


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