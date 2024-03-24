Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:59

Güncelleme: 24.03.2024 - 13:15

Gazeteci Sedat Bozkurt, Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geldiği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in elektrik ve doğalgazda devlet katkısına tepki gösterdiği iddiasını paylaştı. İddiaya göre Şimşek "Yoksullar içinse Aile Bakanlığı bunları tespit edip sadece onlara ödesin, herkesinkini niye ödüyoruz?" dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir yalanlama açıklaması geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında Kabine Toplantısının öncesinde veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında Kabine Toplantısının öncesinde veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmamıştır.

Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır.

Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."