Son Dakika... Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'boş koltuk' göndermesi: 'Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı.

81 ilin yanı sıra diaspora ve gönül coğrafyasındaki tüm gençlere selamlarını ileten Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR SİSTEM KRİZİ VAR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Uluslararası sistemde kırılmalar yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen işlevliğiyle birlikte itibarını da yitirmiştir. Küresel rekabetin dozu her geçen gün artarken belirsizlikler de dalga dalga yayılıyor. Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız.

Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır.

"İNSAN KOMŞUSUNA SIRTINI DÖNEMEZ"

Ülke olarak biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer alıyoruz. Türkiye bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükselse de hadiselerin uzağında bir ülke değildir. Bizim tek amacımız vardır. O da bölgede barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır. Türkiye olarak buna giden yolu açmanın derdindeyiz.

İnsan komşusuna sırtını dönebilir mi? Bu ülke ve bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde bana ne dememiştir. Gönül coğrafyasına sırtını dönmemiştir. Yardım çağrılarına kulaklarını tıkamamıştır. İmdat diyenin yardımına koşmuştur. Bu dün böyleydi, bugün de böyle.

Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız. Gazze, Yemen ve Suriye sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor. Filistin'de neler oluyor gördünüz? Ellerinde tencerelerle bir kap yemek alayım diye nasıl çaba gösteriyorlar izlediniz.

Türkiye hiçbir kompleksi olmadan büyüklüğüne yakışır biçimde barış ve huzur için çalışan her kesimle çalışabilen herkesin güven duyduğu bir ortaktır. Bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne azami katkı sunuyoruz. Gazze'de tam 2 yıldır dünyanın gözleri önünde utanç verici bir soykırım yaşanıyor. Sivillerin üzerine bomba yağdırıyorlar. Gazze'de açlık bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor.

"NETANYAHU DENEN KATİL BOŞ KOLTUKLARA KONUŞTU"

Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. Gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. Sumud Filosunun umut yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz. Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir. Bu hesap bambaşka.

Gazze'de çok kayıplar verildi. 2 buçuk milyon insan tarihin en vahşi soykırımına maruz bırakıldı. Dün soykırım şebekesinin başı BMGK'da yalanlarını ve tehditlerini dinleyecek kimseyi bulamadı boş koltuklara konuştu.

"FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI 150'Yİ GEÇTİ"

Canavarın durdurulmasının şart olduğu görüldü. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'yi geçti. Filistin'in tanınması geç de olsa önemlidir. Şu soruyu sormadan edemiyoruz; Bu adımlar daha erken atılamaz mıydı? Katliam kadrosu eliyle tanınmaz hale getirilmeden önce Filistin tanınamaz mıydı? İsrail saldırganlığının önüne geçilmesi için bu özeleştirinin yapılması gerekiyor. İsrail durdurulmadan Filistin devleti için kurula irade eksik kalacaktır. Ekonomik olarak İsrail hükümetine Gazze'deki yıkımın faturası ödetilmeli.

"SPOR TURNUVALARINDAN MEN EDİLMELİ"

Netanyahu cezalandırılmalı, uluslararası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın tavrı bir kenara konulamaz. Futbol Federasyonu Başkanımız da bu konuda duruşunu ortaya koymuştur. İsrail'in Gazze'de yarattığı 100 milyar dolarlık kayıp ödetilmelidir. Aksi takdirde bu yangın daha da yayılacaktır."