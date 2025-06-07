Son Dakika... Erdoğan'dan Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu!

Manisa'da konutunda yaptığı tamir esnasında elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırlıan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Zeybek'ın sağlık durumu kritik olarak devam ederken, tedaviye olumlu yanıt verdiği açıklandı.

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, bugün saat 17.00'da yaptığı basın toplantısında "Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in tedavisi devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.



