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Son Dakika... Erdoğan'dan Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu!

Son Dakika... Erdoğan'dan Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu!

7.06.2025 18:36:00
Güncellenme:
AA
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Son Dakika... Erdoğan'dan Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa'da konutunda yaptığı tamir esnasında elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırlıan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Zeybek'ın sağlık durumu kritik olarak devam ederken, tedaviye olumlu yanıt verdiği açıklandı. 

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, bugün saat 17.00'da yaptığı basın toplantısında "Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in tedavisi devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.


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