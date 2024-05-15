Son Dakika… Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla görüşecek!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, saat 16.00’da Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:13
Son Dakika… Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla görüşecek!
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kurmaylarını AKP Genel Merkezine çağırmış, toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. 

Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıya Saray’da devam etmişti.

Sabah’ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği ve Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Sabredin, açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

 


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