Son Dakika: Erdoğan ile Miguel Mario Díaz-Canel Bermudez'den ortak açıklama

23 Kasım 2022 Çarşamba, 19:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel ile bugün Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü. Küba’dan Türkiye’ye 27 yıl sonra devlet başkanı seviyesinde ilk olan ziyaret kapsamında, liderlerin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapıldı.

Erdoğan ve Díaz-Canel, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, toplantıda şöyle konuştu:

Küba’dan Türkiye’ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaret, devrim lideri Fidel Castro tarafından, belediye başkanlığı dönemimde İstanbul’da düzenlenen Habitat Zirvesi vesilesiyle 1996 yılında gerçekleşmiştir. Ben de 2015 senesinde Küba’ya Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti yapmıştım. Sayın Devlet Başkanı’nın ziyareti, ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu tarihi ziyaretin Türkiye-Küba ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.





Ağustos ayında Matanzas’ta meydana gelen patlamalarda ve eylül ayında yaşanan kasırga felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerimi tekrar iletiyorum. Bildiğiniz üzere, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile ilişkilerimiz, dış politikalarımızın temel sütunlarından birini oluşturuyor. Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile iş birliği ve dayanışmamızı artırmayı özellikle önemsiyoruz. Son dönemde Küba’dan ülkemize yönelik üst düzey ziyaretlerin artmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Nitekim sadece bu yıl içinde Küba Başbakan Yardımcısı’nı, Meclis Başkan Yardımcısı’nı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı’nı ve Turizm ile Enerji ve Madenler Bakanları’nı ülkemizde ağırladık.

“TİCARET HACMİMİZİ 200 MİLYON DOLARA ÇIKARMA KARARLILIĞIMIZI TEYİT ETTİK”

Devlet Başkanı Sayın Díaz-Canel ile görüşmelerimizde, Türkiye-Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İş birliğimizi kuvvetlendirmek yönünde güçlü ve karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek bizleri ayrıca memnun etti. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında, Küba’ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır. Değerli dostumla ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Bu doğrultuda öncellikle enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut iş birliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik.





Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba’ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Sayın devlet başkanının ikili ziyaretinin ardından. dönüş yolunda İstanbul’da iş dünyamızın temsilcilerimizle yapacağı temasların ziyadesiyle verimli geçeceğine inanıyorum. İstanbul ve Havana arasındaki haftada üç sefer düzenleyen Türk Hava Yolları, başta turizm olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin her boyutuna önemli katkılar yapıyor. Önümüzdeki dönemde, değerli dostlumun da destekleriyle Türk şirketlerinin Küba’daki yatırımları daha da artacaktır.





TİKA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanında sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz. Türkiye ve Küba, koronavirüse karşı kendi yerli aşılarını geliştiren sayılı ülkeler arasındadır. Bundan sonraki süreçte de ortak aşı yatırımlarına girmeyi ikili görüşmemizde de ele aldık.





Küba’nın Afrika başta olmak üzere gönderdiği tıbbi ekipler, sağlık personelinin yetersiz olduğu ülkelerde adeta can simidi olmuştur. Türkiye de Afrika’da aynı anlayışla asırlar boyunca sömürülen bu kıtanın insanlarına yardımcı olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

DIAZ-CANEL: ABD’NİN UYGULADIĞI FİNANSAL ABLUKAYA KARŞI DESTEKLERİNİZİ ÇOK DEĞERLİ GÖRÜYORUZ

Erdoğan’ın ardından konuşan Díaz-Canel, bu ziyaretin önemli olduğunu belirterek, “Çünkü diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yılına denk gelmesi açısından da çok büyük önem taşıyor. Bütün bu ilişkiler, saygı ve iş birliği kapsamında geliştirildi tarih boyunca. Sayın Erdoğan ile ikili görüşmemizde ve heyetler arası görüşmelerimizde meyve veren çalışma gerçekleştirdik. Politik ilişkileri her iki ülke arasında geliştirme konusunda ortak kararlılığımızı gördük” diye konuştu.

Díaz-Canel ayrıca, iki ülke arasındaki fırsatlar konusunda hemfikir olduklarını kaydederek, “Halklarımızın faydası için ve dünya halklarının faydası için de çalışmalar yapılabileceği konusunda hemfikiriz” dedi. Díaz-Canel, ABD tarafından Küba’ya uygulanan yaptırımlara ilişkin ise “Halkımız adına, ABD tarafından uygulanan ekonomik, finansal ablukaya karşı desteklerinizi çok değerli gördüğümüzü ifade etmek isterim” diye konuştu. Díaz-Canel, “Türkiye ve Küba arasındaki ilişkilerin geleceği için çok büyük bir güven duyuyoruz ve güçleneceğine inanıyoruz” dedi.