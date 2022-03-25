Son Dakika: Erdoğan ile Zelenski arasında kritik görüşme
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti" denildi.
Erdoğan'ın bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini söylediği aktarıldı.
İlgili Haberler
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını açıkladı
- Zelenski’den AB liderlerine sitem: Biraz geç kaldınız
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını açıkladı
Video Haberler
- İYİ Partili isimden 'yeni seçim yasası' tepkisi
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
En Çok Okunan Haberler
- Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
- Jin-ho Jo resmen Fenerbahçe'de!
- Valilik duyurdu: 15 gün yasak
- Okula tabanca ve tüfekle geldi
- Cemaat yurdunda şiddet: Babadan tepki çeken açıklama
- Erdoğan ile Zelenski arasında kritik görüşme
- Rusya'dan kritik 'uzlaşma' açıklaması
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Abdullah Avcı, Trabzonspor'da rekor peşinde
- CHP'den Erdoğan'a çok sert tepki