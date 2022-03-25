Son Dakika: Erdoğan ile Zelenski arasında kritik görüşme

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 20:21
Son Dakika: Erdoğan ile Zelenski arasında kritik görüşme
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti" denildi.

Erdoğan'ın bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini söylediği aktarıldı.



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