Son Dakika... Erdoğan imzaladı: Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti geldi

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Avustralya vatandaşlarına turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti kararı duyuruldu.

Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı:

"Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 17/4/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."