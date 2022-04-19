Son Dakika: Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 19:41
Son Dakika: Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.

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