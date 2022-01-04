Son dakika... Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: "CHP Genel Başkanı bunun bedelini ödeyecek"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı açıklamasında, "CHP Genel Başkanı bunun bedelini ödeyecek" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında muhalefeti ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Çok açık söylüyorum, CHP Genel Başkanı bunun bedelini ödeyecek" dedi. "Yarın 2 bin civarında muhtarımla burada bir arada olacağım" diyen Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş sana da göstereceğim" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı, Özgür Özeli de hedef alarak, "Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin. Çağ dışı olan senin bu faşist zihniyetin... Artık cambazlığı bırakın, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman Peygamberimize sahip çıkacaksınız Kur'an'a sahip çıkacaksınız, yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksın" diye konuştu.
"GİDECEĞİNİZ YERE KADAR KOVALARIZ"
15 Temmuz'u hatırlatan Erdoğan muhalefeti de hedef alarak, "Her fırsatta utanmadan, sıkılmadan sokaklara
döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi?
Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl
dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi öyle alırsınız. Cumhur
İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız" dedi.
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