Erdoğan'dan zirve öncesi NATO çıkışı: 'Müttefikler arasındaki engellemeleri doğru bulmuyoruz'

Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine gitmek üzere yola çıktı.

Erdoğan, gitmeden önce basın mensuplarına havalimanında açıklamalarda bulundu.

"AMASIZ FAKATSIZ..."

Zirve öncesi NATO üyelerine çağrı yapan Erdoğan, "Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakının caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. Daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefi ile yola çıkarken müttefikler arasındaki savunma ürünlerinin ticaretine engellemeleri doğru bulmuyoruz. Bu engellemelerin amasız fakatsız kaldırılması gerek" şeklinde konuştu.

İsrail-İran arasındaki ateşkes haberlerine ilişkin ise Erdoğan, "Dün Amerikan Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede ateşkesi sağlayacak, ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü gayreti takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz. Nitekim dün gece geç saatlerde gelen, taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz" dedi.

"BUNUN BEDELİNİ BÜTÜN DÜNYA ÖDER"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ukrayna ve Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna inanıyoruz. Her iki tarafın da güvenine sahip olan bir ülkeyiz. İstanbul'daki görüşmeler atılan en önemli adımlardan biridir. Artık savaşı sonlandıracak bir yola girilmesini arzu ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. Barışı sağlayana kadar durmayacağız.

İsrail'in İran'a saldırıları bölgemizi tehlikeye sokmuştur. Bu pervasız adımlar asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin etkin tedbiri alması şart. Yoksa bunun bedelini bütün dünya öder.

Bu gerilimin Gazze'deki mezalimi gölgelememesini söyledik. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı. İnsani yardımların kesintisiz ulaşılması sağlanmalı. İsrail'in saldırıları bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır.

Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize devam edeceğiz. Bir devlet politikası olarak yürüttüğümüz bu süreci başarıya ulaştırmaya kararlıyız.

Kilise saldırısı nedeniyle Suriye halkına taziyemizi sunuyoruz. Suriye yönetimi DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle mücadele etmede çok kararlı. Biz de gereken desteği yönetime veriyoruz ve vereceğiz."