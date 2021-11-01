Son dakika... Erdoğan programını iptal etti! Üst düzey yetkili: "Katılmayı çok önemsiyorduk..."
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'daki iklim zirvesine hareket etmesi beklenirken, Türkiye'ye geri döndü.
Dünya liderleri bugün başlayacak olan COP-26'da bazı emisyon azaltma taahütlerini de içerebilecek görüşmelere başlayacak.
Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Erdoğan'ın dönüşünün nedeni ilgili bilgi yer almadı.
Reuters'ın görüştüğü bir yetkili protokol sorunları nedeniyle Erdoğan'ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söyledi.
Üst düzey bir yetkili, "Cumhurbaşkanı'nın Zirveye katılmadan dönmesinin temelinde protokol ve güvenlikle ile ilgili Türkiye'nin taleplerinin İngiltere tarafından tam olarak karşılanmaması var. Güvenlik için istenen araç sayısı ve güvenlik ile ilgili diğer bazı taleplerimizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Bizim açımızdan da önemli olan böyle bir zirveye katılmayı çok önemsiyorduk ama bunun yapılması gerekti" dedi.
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