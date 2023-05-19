Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: 'İsteklerine boyun eğmeyeceğim'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:39

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:08

AKP'li cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, seçim sürecinden dış politikaya, birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"MİLLETİM BİZİ YANILTMAYACAK"

Erdoğan, "Geçen 20 yılda girdiğiniz her seçimi rahatlıkla kazandınız, seçimlerde rekorlar kırdınız. Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir seçim ikinci tura kaldı. Şu an kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde de ben inanıyorum ki; halkım güçlü Türk demokrasisini gösterecek, ki yüzde 90'a varan güçlü seçmen katılımı oldu. Bu çok önemli bir katılım. Dünyada pek benzeri yok. Bu seçimlerden de temennim odur ki; inşallah milletim bizi yanıltmayacak."

"İKİNCİ TURA ÇIKAN İNSAN DİKTATÖR OLUR MU?"

"ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında kendisine 'otokrat' dediği için onu kınadığının" hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden seçilirseniz Biden yönetimiyle çalışır mısınız" sorusuna ise, "Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden'la da çalışırım. Eğer Biden değişirse, onun yerine gelecek olan kim olursa olsun onunla da çalışırım" yanıtını verdi.

"BATI İLE NASIL GÖRÜŞÜYORSAM, PUTİN İLE DE GÖRÜŞÜYORUM"

Batı'nın Ukrayna ihtilafı konusunda Rusya'ya karşı tavrına katılmadığı ve bu konuda "Batı'nın daha çok provokasyona dayalı bir politika izlediği" yönündeki sözleri hatırlatılarak, "Ukrayna'ya büyük kapsamlı askeri ve finansal yardımın gönderilmesi bir provokasyon anlamına mı gelir? Batı burada yanlış mı yapıyor" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda Batı bu noktada dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. Yani Rusya gibi bir ülkeye dengeli bir yaklaşım çok daha isabetli olabilirdi. Yani ben Sayın Putin'le bu münasebetlerimi nasıl geliştiriyorsam veya yapıyorsam aynı durumu Batı da yapmalıydı. Çünkü dünyada birbirimize ihtiyacımız var. Yani ben Batı'nın her ülkesiyle nasıl görüşüyorsam, bu noktada Sayın Putin'le de o şekilde görüşüyorum. Aynı şekilde mesela şu Karadeniz Tahıl Koridoru'nda biz sadece Batı'nın değil Afrika ülkelerinin de ihtiyacını karşılar duruma geldik. Bakın şu anda tahıl sürecini 18 Mayıs'tan itibaren iki ay daha uzattık. Nasıl oldu bu iş? Sayın Putin'le olan bu özel münasebetlerimiz sayesinde oldu."

"BU ŞEKİLDE MÜZAKERE ETMEYİ SEVEN BİRİ DEĞİLİM"

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan ile ilgili ise şunları söyledi:

"Onun isteklerine boyun eğmeyeceğim. Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim."

Erdoğan'ın CNN International'daki röportajının tamamı gün içinde yayımlanacak.