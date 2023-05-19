Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: 'Pazarlık görüşmesi yapmayız'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 10:19

Güncelleme: 19.05.2023 - 11:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 5,2 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ile pazarlık görüşmesi yapmayacaklarını söyledi.

Habertürk'e konuşan Oktay, Cumhur İttifakı'nın, Sinan Oğan ile görüşmesi durumda, bunun pazarlık boyutunda değil ilkesel şekilde olacağını belirtti.



Oktay şunları kaydetti: