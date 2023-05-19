Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: 'Pazarlık görüşmesi yapmayız'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ile pazarlık görüşmesi yapmayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 5,2 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ile pazarlık görüşmesi yapmayacaklarını söyledi.
Habertürk'e konuşan Oktay, Cumhur İttifakı'nın, Sinan Oğan ile görüşmesi durumda, bunun pazarlık boyutunda değil ilkesel şekilde olacağını belirtti.
Oktay şunları kaydetti:
Oktay şunları kaydetti:
"Zaten örtüştüğümüz noktalar var. Tabanla da örtüştüğümüz noktalar var. Biz herkesten, 86 milyondan oy istiyoruz ve ilkelerimizi açıklıyoruz. Biz, 'Tek millet, vatan, bayrak ve devlet' dedik. Burada örtüştüğümüz ve terörle aramızda çok net bir mesafe koyduğumuz, terörle mücadele bu kırmızı çizgimizin net devam edeceği ortamda biz herkesle bu iletişimi sağlarız, görüşürüz. Sinan Bey ile de bu çerçevede görüşmeler devam ediyordur ama bir pazarlık çerçevesinde olmaz. Şeffaf ve ilke bazında olur."
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