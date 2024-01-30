Yerel seçime günler kala ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor?

Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:48

Güncelleme: 30.01.2024 - 12:49

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Partiler aday açıklama telaşına düşerken, anket şirketleri de en doğru tahminleri yapmak için harekete geçti. Son genel seçimlerde yanılan anket şirketleri, yerel seçimlerde bu hatayı telafi etmek için adeta yarışa başladı.

ORC Araştırma da peş peşe büyükşehir anketlerini açıklamaya başladı. Ankara ve İstanbul anketlerini açıklayan ORC, son olarak Gaziantep için yaptığı anketin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı.

GAZİANTEP'TE SON DURUM

6 Şubat'ta depremin yıktığı Gaziantep'te yerel seçim sonuçları merakla beklenirken, ORC'nin araştırmasından çarpıcı bir sonuç çıktı.

Araştırmaya göre şu anki belediye başkanı Fatma Şahin'e oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 50,9 olarak belirlendi.

Ankete katılanlardan diğer partileri seçenlerin oranları ise şöyle oldu:

CHP Adayı: Yüzde 21,1

DEM Adayı: Yüzde 6,2

İYİ Parti Adayı: Yüzde 4,3

Yeniden Refah Partisi adayı: Yüzde 2,5

Diğer: Yüzde 2,8

Kararsızım: Yüzde 12,2

FATMA ŞAHİN BAŞARILI MI?

Katılımcılara "Fatma Şahin'i başarılı buluyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu Fatma Şahin'i başarılı bulduğunu söyledi.

İşte o oranlar:

Başarılı buluyorum: Yüzde 54,5

Başarısız buluyorum: Yüzde 31,6

Ne başarılı ne başarısız: Yüzde 13,9

Ara?tırma 25-27 Ocak 2024 tarihleri arasında, toplam 1960 katılımcı ile, CATI anket yöntemi ile gerçekleştirildi.