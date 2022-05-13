Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan SADAT hakkında yeni açıklama: 'Mafyacıklara sesleniyorum...'

13 Mayıs 2022 Cuma, 17:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da CHP milletvekilleri ile birlikte gayrınizami harp eğitimi veren SADAT'a gitmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni açıklamalarda bulundu. "SADAT bir paramiliter kurum" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Yani işleri suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek. Erdoğan kaçakları da ülkeye bu kafayla soktu. Başka ülkelerin camilerinde bu paramiliter kafayla namaz kılacaktı, ne oldu? 8 milyon sığınmacı Türkiye’nin cenaze namazını kılmaya çalışıyor" dedi.

Pyalaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan al şu paramiliter artıklarını, ne yaparsan yap. Seçim yaklaştıkça zulmünü artırma niyetindesin biliyorum. SADAT’tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz!" ifadelerini kullandı.

SADAT bir paramiliter kurum. Yani işleri suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek. Erdoğan kaçakları da ülkeye bu kafayla soktu. Başka ülkelerin camilerinde bu paramiliter kafayla namaz kılacaktı, ne oldu? 8 milyon sığınmacı Türkiye’nin cenaze namazını kılmaya çalışıyor. pic.twitter.com/b2CeliVZIc — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 13, 2022

"ÖYLE HEVESLERE GİRİŞME"

Kılıçdaroğlu paylaşımına şu şekilde devam etti:

"Siyasi cinayetler demiştim. Karanlık odaklar var demiştim. Hangi maşalar kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü kaostan SADAT gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Bil. Öyle heveslere girişme."

"MAFYACIKLARA DA SESLENİYORUM"

"Erdoğan şunu sakın aklından çıkarma" diyen Kılıçdaroğlu, "Muhalefet yüreklidir. Muhalefet cesurdur. Muhalefet Türkiye’dir. Buradan mafyacıklara da sesleniyorum. Size de sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz. Ve son olarak halkımız, bu seçim olacak. Seçim güvenliği ne pahasına olursa olsun sağlanacak. Sizler sandığa gidip rahatça oyunuzu vereceksiniz. CHP var. 100 yıldır buradayız. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU SADAT'IN ÖNÜNDE NE SÖYLEMİŞTİ?

SADAT’ın önünde açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

“Şunu herkesin Türkiye, asla paramiliter kurum ve kuruluşlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizamı harp eğitimi var; sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Tedhişin bugünkü diliyle Arapça terör, tedhiş olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Eğer bugün Türkiye’de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye’den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT’tır.

"SEÇİMİ GÖLGELEYECEK, GÜVENLİĞİNİ SARSACAK, HERHANGİ BİR ŞEY OLURSA..."

Erdoğan’a söylemek isterim sen bu kuruluş ile hangi gerekçe ile ve ne için danışman yaptın ve hangi gerekçe ile çalıştın? Şu ana kadar Erdoğan’dan bu konuda gelen hiçbir bilgi yok. Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak, herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır. Bunu bütün Türkiye’ye ve halkımıza açık ve net ifade ediyorum. Biz CHP’yiz. Biz Kuvayı Milliye’ciyiz. SADAT’çılardan, tedhişçilerden korkacak değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik, kendilerinden bilgi almak istedik. Ama korkularından yuvalarına sağındılar. O yuva, onları kurtarmaz. Biz bu ülkede gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün halkımızın bunu böyle bilmesini isterim.

“KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK”

Buraya CHP’li kadın milletvekillerim de dahil olmak üzere çok sayıda milletvekili ile geldim. Bakın hiçbir şekilde basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri de rencide etmek istemedik. Biz sağlıklı, tutarlı anlayış ile geliyoruz. Size soru sormak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz, bunun bilgisini almak istiyoruz. Kim size destek veriyor, kaynaklarınız, paralarınız nedir? Kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz, kaç tane teröristi yetiştirdiniz? Bu teröristler, sabotajcılar şu anda Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde, nerede bunlar? Bunları öğrenmek istedik; ama kapılarını korkudan kapattılar. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye’de hiç kimse unutmasın, bu ülkede CHP var.”