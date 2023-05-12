Son Dakika: Erdoğan seçime 2 gün kala mitingde fena öfkelendi

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:57

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önündeki mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları bir isme etmedik zulüm bırakmadılar. 10 Mayıs 2010'dan 10 Mayıs 2023'e CHP'de hiçbir şey değişmedi. Siyasetin bu kadar çirkinleşmesini kabul edemeyiz. Bu yöntemle daha önce siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de devletin yönetimini ele geçirmeye çalışıyorlar. Meral Hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür.

KILIÇDAROĞLU'NA RUSYA TEPKİSİ

Bunun bir Selo'su var. Bay bay Kemal'in Selo'su. Kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyor. Bunlar hep teröristler. Bu teröristlerle beraber yürüyor bay bay Kemal. Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Ben de desem ki seçimleri ABD, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor, ne diyeceksin? Bunları benim kadar tanımazsın, bunların hepsinin ruhlarını okudum ben adeta. Sen bunlarla kaç kere bir araya geldin ya? Sen bunları nereden tanırsın?

(Patates, soğan fiyatları) Şu seçimden sonra sıkıysa bunlar bu oyunları yapsın. Hepsi soluğu yargıda alacak. Fiyatlar mevsim geçişi ve ahlaksızlıktan kaynaklandı. Milletimizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Asgari ücretten, memur-emekli maaşları düzenlemeleri ile insanımıza nefes aldırıyoruz.

HALİL İBRAHİM SOFRASI AÇIKLAMASINI HEDEF ALDI

Türkiye'nin her işi gibi siyaseti de kendine özgüdür. Bizde muhalefetin tek yaptığı yalan, iftiradır. Kılıçdaroğlu'nun bir referansı var mı ya, ben şunu yaptım diyebilir mi? Öyle olunca 15 seçimdir bu adam hep kaybetti mi? Kalkmış gel Halil İbrahim Sofrası'na diyor. Bir insan siyasette bu kadar laubali olur mu? Siz geçmişte beraber yürümediniz mi? Bu ne kadar bir sulu şaka.

İstanbul'u sel alıyor o Bodrum'da, turistik, devamlı kayakta. Sen nesin ki belediye başkanların ne olsun. Ankara öyle, İzmir öyle. Gelin pazar günü bunlara öyle bir ders verin ki, artık emekliye ayrılsınlar. Emekliye kim ayıracak, bu görev sizin. İsterseniz ayırırsınız. 14 Mayıs'ta bu işi ilk turda tamamlamaya var mıyız?

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Erdoğan miting sırasında yaşanan teknik bir aksaklığa sinirlendi.

O anlarda Erdoğan, danışmanı Orhan Karakurt'a "Ya Orhan bunlar manyak mıdır nedir" diye çıkışıyor. Karakurt, çalıştıkları ekibin yeni olduğunu anlatırken, Erdoğan'ın "Bana küfür ettirmeyin" dediği anlar mikrofona yansıdı.