Son Dakika: Erdoğan'dan muhalefete: 'Gelin beraber açalım dedik, gelmediler'
Tokat Havalimanı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Türkiye güçlü altyapısı sayesinide nasıl salgının üstesinden geldiyse, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- "13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken, vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi rahmetle yad ediyorum.
- Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyıldan sonra burası İstanbul ve Bursa'dan sonra en kalabalık üçüncü şehirdi.
- Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Dün ben Brüksel'deydim. Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ndeydim. Orada Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık.
- Bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım, 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlar. Ülkemiz eğitiminde öne çıkan pek çok isim Tokat'tandır.
"YATIRIM BEDELİ 5 MİLYAR LİRAYI BULAN ESERLERİN AÇILIŞINI BUGÜN YAPIYORUZ"
- Yatırım bedeli yaklaşık beş milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin, resmi açılışını bugün bu meydan da yapıyoruz.
- Havalimanının yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Şehrimizin çok uzun yıllar boyunca hava yolu ihtiyacını karşılayacak. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde anaokulundan, ortaokula, pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı hizmete açıyoruz.
- 18 Mart Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı. Orada şifayı kaptık. Yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarımızı, restorasyon çalışmalarını hizmete açıyoruz.
- Birileri laf üretir biz ise iş üretiriz. Haziran 2023'te inanıyorum ki karşımdaki bu muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır.
- 2023'te vereceğiniz destekle Tokat'ı daha büyük işlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE
- Muhalefete davet yaptık, köprü açılışına siz de gelin dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Ama biz milletimizle beraber açtık. Siz de Tokat'tan izlediniz. Bu millet bunlara layık. Japonya bir numaralı, böyle bir köprüye sahip. Biz şimdi onu da geçtik, bir numara biz olduk. Eskiden saatlerce beklenilirdi, Lapseki'den Gelibolu'ya geçmek için. Ama şimdi sadece 6 dakika.
- Ekonomide büyük bir mücadele yütürüyoruz. Her değişim gibi, her devrim gibi bu sürecinde sancılarını yaşıyor, bedellerini ödüyoruz. Tüm bu fedakarlıklarımıza değecek. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını hep beraber gördük. Şu anda 19 şehir hastanesiyle sizi hizmetinizdeyiz.
HAYAT PAHALILIĞI AÇIKLAMASI
- Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken Ukrayna-Rusya Savaşıyla krizin nasıl derinleştiğine şahit olduk. Türkiye güçlü altyapısı sayesnide nasıl salgının üstesinden geldiyse, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır.
- Bizim diğerlerinden farkımız biz bu sereci fırsata dönüştürdük. Asgari ücrete en son yaptığımız zamla tarihin en yüksek zammını yaptık. İşte bu yüzden diyorum ki 2023 çok önemli. Sizlerden seçimlere kadar bu kapsalı muhasebeyi herkes paylaşmanızı istiyorum."
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