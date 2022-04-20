Son Dakika: Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sığınmacılara ilişkin "Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, sığınmacılar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklamasını işaret ederek "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir" dedi.
"NE DEDİYSE DOĞRUDUR"
Öte yandan, Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in dünkü emekli ikramiye açıklaması hatırlatıldı. Artışa ilişkin Erdoğan, ''Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" dedi.
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