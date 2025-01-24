Son Dakika... Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararı Resmi Gazete'de
Son Dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararı (24 Ocak 2025 tarihli) Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de (24 Ocak 2025 Tarihli ve 32792 Sayılı) yayımlanan karara göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde değişiklik yapıldı.
Erdoğan imzalı kararda, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol atandı.
Karar şu şekilde:
Etiketler: #Resmi Gazete #Erdoğan #afyonkarahisar
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