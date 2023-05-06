Son dakika... Erdoğan'ın oy telaşı... Sandıklar kapanmadan onlara ulaşmalıyız!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 15:34

Güncelleme: 06.05.2023 - 16:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı.

6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başında Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize evsahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu.

50 bin insanımızı toprağa vermiş olsak da yaralarımızı sarıyoruz. Yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına başladık. 837 bin 500 çadırın, 100 bin konteynerın kurulumunu yaptık. Temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 sayısına ulaştık.

Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakam şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay Bay Kemal, Kayseri ne diyor?

"TÜRKİYE'NİN SİYASETİNE BEN YÖN VERİRİM"

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletim karmıştır. Kayseri'yle sökülmez ip ile bağlıyız. Biz sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri birlikte verdik. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllı 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervi 115 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm. 2013'te IMF'i bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü bunlar otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne kaybettik. Başbakanlığım döneminde bir arada 135 milyar dolara çıkmıştı.

"SANDIKLAR KAPANMADAN ONLARA ULAŞMALIYIZ"

Bu başarılara 14 Mayıs'tan itibaren bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar çalışacağız. Yurtdışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşim var. Sandıklar kapanmadan onlara ulaşmalıyız. Cumhurbaşkanlığı'nda şahsıma, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz. Kırgınlık, kızgınlık, küskünlük varsa gönlünü alacak, Türkiye Yüzyılı için oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz.

PKK'ye, HDP'ye, dağdakilere 14 Mayıs'ta gereken cevabı veriyor muyuz? 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun.

"BAY BAY KEMAL NE YAPTI?"

Her zaman bir sözüm var: Kale içeriden fethedilir. Kaleyi fethedecekler kimler? Kadınlar.

Sormak lazım bu CHP'li kardeşlerimize: Bu Bay Bay Kemal ne yaptı? CHP'li belediylerde ne yaptınız? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? Onlar musluk açar, musluk kapar. Bay Bay Kemal ve ortakları inan elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz.

Biz sayısız projeyi devreye aldık. Eserlerimizle hamdolsun, Türkiye'de ses verdik. Gençlere ulaşmanın, gençlerimizi gerçek anlamda sevmenin gerçek anlamda nasıl olacağını gösterdik.

KÜÇÜK ESNAFIN PRİM GÜN SAYISINA DÜZENLEME!

Buradan kuaför, manav, tesisatçı gibi küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak.

"MEZHEP FANATİKLERİ, LGBT SAVUNUCULARI..."

Daha ağzı süt kokan torununu SGK’lı yapan birisi utanmadan millete hak hukuk adalet dersi veriyor. Şuna bak! Ağzı süt kokan torununu sigortalı yapıyor ya. Kim? Bay Bay Kemal. Bize ve ailemize attığı iftiranın haddi hesabı yok. Sonra buralarda ahlaktan dürüstlükten kul hakkı yememekten bahsediyor. Şimdiye kadar istikrarlı olduğu tek konu var, meydanlarda verdiği sözün hiçbirini tutmaması. Gazi Mustafa Kemal’in partisini marjinal örgütlerin, mezhep fanatiklerinin, LGBT savunucularının millete inancına, ortaçağ karanlığı diyen edepsizlerin yuvası haline dönüştürdü. CHP LGBT’cidir. İYİ Parti LGBT’cidir. HDP LGBT’cidir. Diğerlerinden aykırı bir şey duydunuz mu? Onlar da LGBT’ci. Ama LGBT AK Parti’nin semtine uğrayamaz. MHP’nin semtine uğrayamaz.

"SELO'YU MELOYU ÇIKARTAMAZSINIZ"

Bölücü örgütün uzantısıyla kol kola miting düzenliyor. Burada bayrak vatan edebiyatı yapıyor, başka yerlere gidince Selo’ya özgürlük diyor. Kim bu Selo? Diyarbakır’da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksız. Şimdi kendisini ziyaret ediyorlar, biz gelince Selo’ya özgürlük diyor Bay Bay Kemal. Bay Bay Kemal, 14 Mayıs’ta size yol vermeyecek. Cumhur İttifakı, AK Parti, Erdoğan başında olduğu sürece siz Selo'yu meloyu çıkartamazsınız.

Bölücü örgütün uzantılarına verilmiş tehlikeli tavizler var. Her gün terör örgütünün bir ele başı veya sözcüsü çıkıyor Bay Bay Kemal’e oy istiyor. Şu Avrupa, Fransa’sı, Almanya’sı İngiltere’si bu kardeşinize niye saldırıyor. Türkiye’de beklediklerini bulamadıkları için. İnşallah 14 Mayıs’ta bu sandıkları onlara mezar etmeye var mıyız? FETÖ’cülar yurt dışında Bay Bay Kemal’in parti delegesi gibi koşturuyor. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergiler zaten bunun için çalışıyor. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken ne Bay Bay Kemal ne de ortakları bu kepazeliklere hiçbir tepki göstermiyor. Hadi Bay Bay Kemal’i anlıyoruz, onun diyet borcu var, istese de konuşamaz. Koalisyonun milliyetçilik iddiasındaki ortağı Meral Hanım neden susuyor? Söyle bakalım LGBT ile ilgili ne söyledin bugüne kadar. Bir ona bir bana diyerek oy istediği adaylarının bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına anlaştığını niçin açıklamıyor. Yasin Börü ve 51 insanımızın katillerini azmettiren Selo’nun Bay Bay Kemal’e oy dilenmesinin sebeplerini niye izah etmiyor.

DEVA PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETMİŞTİ...

DEVA Partisi Kayseri Kurucu İl Başkanı Begüm Başmısırlı'nın AKP'ye geçtiği duyuruldu.

DEVA Partisi Kayseri il teşkilatı olarak etkin faaliyet yürüttüklerini Başmısırlı, “Biz aktif bir şekilde çalışsak da genel merkez gerekli ilgili teşkilatlara göstermiyor. Rica üzerine bu görevi aldım. Hiçbir talebim olmamıştı fakat iletişimsizlik sonrasında yoruldum” diyerek istifa etmişti.

Ancak Başmısırlı'nın, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'le iletişimsizlik sorunu yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği iddia edilmişti.

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