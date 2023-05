Son Dakika: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na nereden saldıracağını şaşırdı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 19:26

Güncelleme: 04.05.2023 - 19:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun ve Ordu mitinglerinin ardından Samsun’da konuştu. Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, "İktidara gelmenin yolunu FETÖ'cülerle, bölücülerle iş birliğinde arayanları hep birlikte sandığı gömeceğiz. LGBT AK Parti'ye giremez, MHP'ye giremez. CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi?" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini yine beraber başlatacağız. 14 Mayıs'ta ‘yeter söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız. 14 Mayıs ikinci milli irade bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Kardeşlerim bunlar karşılaştığımız onca engele, saldırıya, sabotaja rağmen yirmi bir yılda başardıklarımızdır. Şimdi bu CHP'ye, bu İP'e bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz? Onun için dostlarımıza, ahbaplarımıza ne yapacağız, ulaşacağız. Unutmayın, kale içeriden fethedilir. Onun için hanım kardeşlerimin işi çok önemli. Beyler, gençler, sizler de bütün arkadaşlarınıza, dostlarınıza ulaşacaksınız ve diyeceksiniz ki ‘bizim bu ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var’. Bay Bay Kemal'le bunlar olmaz. Yalancının mumu biliyorsunuz yatsıya kadar yanar. Bu yalancıdan bir şey olmaz. Bunların hayatında ülkemize kazandırdıkları bir şey yok. Milletimize özellikle bizler yaşatacak, daha çok zaferin peşindeyiz. Her alanda kıracak, daha çok rekorumuz var. Gidecek daha çok yolumuz var. Bu uğurda hedeflerimizi belirledik. Vizyonumuzu çizdik. Bizi menzile ulaştıracak yol haritamızı oluşturduk. İşte şu yol haritası önümde. Görüyorsunuz bu kitabı. Bu bizim yol haritamız. Her şey burada ve diğerlerinin böyle bir yol haritası yok. Cumhuriyetimizin yüzüncü asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için planımız, programımız, her şeyimiz hazır.

NEREDEN SALDIRACAĞINI ŞAŞIRDI

Ekonomide milli geliri 238 milyar dolardan, 1 trilyon dolar sınırına sizlerin de gayretiyle getirdik. Asgari ücreti 126 dolar seviyesinden, 440 dolara sizlerin desteğiyle biz yükselttik. İhracatımızı 255 milyara beraber ulaştırdık. Savunma sanayimizin yüzde 80 dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber düşürdük. İnşallah Türkiye'yi 14 Mayıs'ta çok daha ileriye taşıyacağız. Son 21 yılda nasıl yaptıysak, yine öyle başaracağız. Engellere takılmayacağız, terör örgütlerine boyun eğmeyeceğiz, diklenmeden dik duracağız. Bay Bay Kemal kimlerle yürüyor? Teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı? Ezanı var mı? Kitabı var mı? Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Ne yazık ki Bay Bay bunlarla el ele omuz omuza yürüyor. Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Bay Bay Kemal 'Selo'nun suçu yok ki' diyor. Hale bak yahu! 14 Mayıs bunun için çok önemli. Evlat katili Öcalan'ı da çıkaracakmış. Cumhur İttifakı'nın iş başında olması çok önemli. Bunlara kalsa ülkemizin altını üstüne getirecekler. Samsun 9'da 9 yapıyor mu? Samsun yapıyoruz derse yapar, çünkü burası İstiklal mücadelesinin ilk adım yeri. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İktidara gelmenin yolunu FETÖ'cülerle, bölücülerle iş birliğinde arayanları hep birlikte sandığı gömeceğiz. LGBT AK Parti'ye giremez, MHP'ye giremez. CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi?"