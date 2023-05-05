Erdoğan Van'da Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi: 'Görevi mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:25

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingde konuştu.

Konuşmasında yine Millet İttifakı'nı ve 13. cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Bu masa yürümeye yeni başlayan çocukların kullandığı örümceğe benzedi, bir istikameti olmadığı için ne tarafa iterseniz o tarafa gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil, Kılıçdaroğlu'nun görevi mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak. 6+1, bir reis etmiyor" ifadelerini kullandı.

"CHP GELİP BURADA MİTİNG YAPABİLİR MİYDİ?"

CHP'nin tarihi görüntülere sahne olan Van mitinginden de rahatsız olan Erdoğan, "Bunlar sadece vahşet kusuyor. 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Her türlü suçu işleyenler şimdi CHP'ye şimdi payanda oldular. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi, kiminle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım" diye konuştu.

Erdoğan şu sözleri kullandı:

"Bu başarılar birilerinin kabusu oldu. Okul yaparız, üniversite açarız, eğitimi ayağa düşürdünüz derler. Köprü, havalimanı yenir mi ama biz onları Bay Bay Kemal’e bırakıyoruz, afiyet olsun."

"VAN DENİZİ'NİN KIYISINI ADETA YALILARLA DONATTIK"

"Biz Van’ın susuzluğunu giderdik. Edremit'i Edremit biz yaptık, Erciş'i Erciş biz yaptık" diyen Erdoğan'ın "Van Gölü demiyorum Van Denizi'nin kıyısını adeta yalılarla donattık" itirafı da dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca, "CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi? Yanlarında da yavrucuklar var. AK Parti'nin kitabında MHP'nin kitabında LGBT yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek. Kardeşlerim Van depremini hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman Belediye Başkanı kimdi? Malum HDP’li. O zaman Van’ın susuzluğu ile ilgili bir adım atmadı. Ne dedi 'gelsin devlet yapsın.' Biz Van’ın susuzluğunu giderdik. Edremit'i Edremit biz yaptık, Erciş'i Erciş biz yaptık. Van Gölü demiyorum Van Denizi'nin kıyısını biz yaptık. Nerede belediye. Belediye başkanı neden görevini yapmadı.

HEDEFİNDE DEMİRTAŞ VAR

* Bu gördüğünüz Selo benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu. Bay Bay Kemal gelince onu çıkartacağız diyor. Bu iş Türk - Kürt meselesi değil, Alevi- Sünni meselesi değil insanlık meselesi. Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacaktır. Benim 51 Kürt kardeşimin canına kıyanlara biz cezaevinden çık demeyiz, hepsi hesabını ödeyecek. İşte masa bu.

* İşte masa bu masanın etrafındaki çapı, niyeti bu. Bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Savaş Ay sağ olsa da onun yaptıklarını anlatsa. Şimdi hastanelerimiz nasıl, pırıl pırıl. Şimdi buraya bir hastane daha geliyor. Bu masa çocukların yürümeye yeni başladığında kullandığı örümceğe benzedi. Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta video çekmek. Baş belirsiz, meydan ıssız diye bir söz varya tam da öyle bir durum var. Sürekli bir tarafa savruluyorlar.

* Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim Türk’üyle Kürt’üyle biz yaratılanı yardandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap şu bu yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.

"SİZ VAN'A NE KAZANDIRDINIZ?"

* Bunlar sadece vahşet kusuyor. 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Her türlü suçu işleyenler şimdi CHP'ye şimdi payanda oldular. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi, kiminle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. Dişe diş kana kan diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? Vanlının huzuru olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için sizin karşınıza geldiklerinde, onlara bunun hesabını sormayacak mısınız? Kürt kardeşlerimin de hakkını, hukukunu, özgürlüğünü kullanabileceği demokrasi zeminini biz kurduk mu? 2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeni baştan inşa ettik mi?

* Bay bay Kemal ne söz verdi? Bu CHP'lilere bu HDP'lilere sormak lazım, siz Van'a ne kazandırdınız, bir de onu söyleyin? Daha okulunu, hastanesini, sosyal yardımlarını, bölünmüş yolları, barajları, havalimanlarımızı, sulama tesislerini, doğal gazı saymıyorum bile. Çevre yolu inşasını da inşallah seneye bitiriyoruz. 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Tüm bu eser ve hizmetlerin sürmesi için hazır mısınız?

"AK PARTİ VE MHP'NİN KİTABINDA LGBT YOK"

* CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi? Yanlarında da yavrucuklar var. AK Parti'nin kitabında MHP'nin kitabında LGBT yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesini asla kabul etmiyoruz.

* Bu masa yürümeye yeni başlayan çocukların kullandığı örümceğe benzedi ne tarafa iterseniz o tarafa gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak. Baş belirsiz, meydan ıssız diye bir söz varya tam da öyle bir durum var. Sürekli bir tarafa savruluyorlar. 6+1, bir reis etmiyor.

* Bugün ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi? Soruyorum bunların neresinde Van var. 85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var? Size bir faydası yok, milletimize bir faydası yok, ülkemize bir faydası yok. Daha geçen gün Çanakkale’de kahvehane basarak adam döverek yurt dışında oy kullanmaya giden vatandaşlarımıza saldırarak niyetlerini hemen gösterdiler. Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar.

* Bugün bu alanda şu anda 50 bin Vanlı kardeşim alanda. Yol boyunca gelenler hariç. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki 9 gün sonra benim Vanlı kardeşlerim patlatacak.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

* Bu başarılar birilerinin kabusu oldu. Okul yaparız, üniversite açarız, 'eğitimi ayağa düşürdünüz' derler. Köprü, havalimanı yenir mi? Ama biz onları Bay Bay Kemal’e bırakıyoruz, afiyet olsun.

* İstanbul’a uğradığı yok, bol bol Bodrum’a gidiyor. Ben İBB’yi CHP’den almıştım. İstanbul’u İstanbul bu kardeşiniz yaptı. Her şeyi bedava yapmayı bırakın yeni projeler başlatmayı; teslim aldıkları yarım kalan işleri bile sürdürebildiler.

* 85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?