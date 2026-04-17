Son dakika... Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

17.04.2026 15:53:00
Son dakika... Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre; yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde saat 15.40 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.94 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Çevre ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

