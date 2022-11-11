Son Dakika: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD verilerine göre, Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 20:14
Son Dakika: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, 20.02 saatinde gerçekleşen depremle ilgili verileri paylaştı.

Derinlik 6.99 kilometre olarak ölçüldü.


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