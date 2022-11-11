Son Dakika: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD verilerine göre, Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, 20.02 saatinde gerçekleşen depremle ilgili verileri paylaştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2022
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2022-11-11
Saat:20:02:11 TSİ
Enlem:39.586 N
Boylam:40.501 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/mnW4j20sSL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Derinlik 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
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