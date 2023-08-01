Son dakika... Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 9.56 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
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