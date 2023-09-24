Son dakika... Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Horasan-Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki 61 S 2161 plakalı Kanberoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.
Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ali Sabancı'dan kötü haber
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü
- Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi
- 'Çok endişemiz var...'
- Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den acı haber!
- Kahramanmaraş'ta deprem!
- Örsan Öymen'den çarpıcı başkanlık önerisi
- İlk defa ekti, tonlarca ürün elde etti!