Son Dakika... Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı: Arama çalışmaları başlatıldı

Son dakika haberi... Tutuklanarak görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son Dakika... Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı: Arama çalışmaları başlatıldı
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:07

Tutuklanarak görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu sabah evine düzenlenen operasyonda yakalanamadığı belirtilen Yalçın'ın hakkında arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

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Etiketler: #Esenyurt #başkan yardımcısı #gözaltı

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