Son Dakika... Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken binadan tahliyeler devam ediyor.

Son Dakika... Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 14:42

Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada bulunanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

Binanın birinci katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor


Etiketler: #Esenyurt #Yangın

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