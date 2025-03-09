Son Dakika... Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken binadan tahliyeler devam ediyor.
Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binada bulunanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor.
Binanın birinci katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor
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