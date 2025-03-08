İzmir 4. Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın: Alevler iş yerlerine de sıçradı!

İzmir'in Bornova ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler, yakındaki başka iş yerlerine de sıçradı. Ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

İzmir 4. Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın: Alevler iş yerlerine de sıçradı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 11:27

Evka-3 Mahallesi'nde 4. Sanayi Sitesi'nde bulunan 129/9 Sokak'taki bir iş yerinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ALEVLER GİTTİKÇE YAYILDI

Büyüyen alevler, yakındaki başka işyerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gökyüzüne yükselen simsiyah duman ilçenin pek çok noktasından görülürken, polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamak için önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.


Etiketler: #İzmir

İlgili Haberler

İzmir'de vahşet: Annesi ile buluşan kişiyi öldürdü

İzmir'de vahşet: Annesi ile buluşan kişiyi öldürdü
İzmir'de 'kamalı' cinayet! İfadesi kan dondurdu: Annesiyle görüştüğü için...

İzmir'de 'kamalı' cinayet! İfadesi kan dondurdu: Annesiyle görüştüğü için...
İzmir Barosu: Hedef toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir baro

İzmir Barosu: Hedef toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir baro
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler