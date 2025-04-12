Son dakika... Esenyurt'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması!
Son dakika haberi... İlçese bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
DUMANDAN ETKİLENENLER VAR!
Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #doğal gaz #Esenyurt #patlama #Yangın
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