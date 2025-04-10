Ankara'da maden ocağında patlama: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 07:37

Güncelleme: 10.04.2025 - 07:58

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe Maden Ocağıwnda 00-08 gece vardiyasında göçük meydana geldi.

VALİLİK DUYURDU: "13 İŞÇİ YARALANDI"

Ankara Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde Kömür İşletmeleri A.Ş.’ne ait (K) Maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan (29) işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevkedilmişlerdir. Konu hakkında adlî ve îdari tahkikat başlatılmıştır."