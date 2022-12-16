Son Dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Beşiktaş Belediyesi'nin eski yönetimine "rüşvet" operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Beşiktaş Belediyesi'nde eski yönetime yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "rüşvet", "irtikap" suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Hazinedar'ın da bulunduğu 16 şüpheli dün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
TUTUKLANDILAR
Savcılık ifadelerinin ardından eski belediye başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday "İcbar suretiyle irtikap" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildiler.
Şüphelilerden biri savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları yapılan şüphelilerden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
- 12 gün sonra tutuklandılar!