Son Dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 şüpheli tutuklandı

16 Aralık 2022 Cuma, 08:20

Beşiktaş Belediyesi'nde eski yönetime yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "rüşvet", "irtikap" suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hazinedar'ın da bulunduğu 16 şüpheli dün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

TUTUKLANDILAR

Savcılık ifadelerinin ardından eski belediye başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday "İcbar suretiyle irtikap" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildiler.

Şüphelilerden biri savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları yapılan şüphelilerden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

