Son dakika: Eski MİT'çi Altaylı hakkında karar

FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında hapis cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 10:45
Son dakika: Eski MİT'çi Altaylı hakkında karar
Abone Ol google-news

FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler