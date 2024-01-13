Son dakika... Eski MİT'çi Mehmet Eymür, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:28

Güncelleme: 13.01.2024 - 11:29

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Eymür'ün, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirilmişti.

MEHMET EYMÜR'ÜN GEÇMİŞİ

Eymür, 70'li yılların başında İstanbul'da Ulaş Bardakçı ile Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü operasyonlara katıldı. 1983'te kurulan MİT Kaçakçılık Şubesi'nin başına müdür olarak atanan Eymür, suikast sonucu öldürülen MİT mensubu Hiram Abas'ın en yakın çalışma arkadaşı olarak tanındı. Hazırladığı eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ı hedef alan ünlü MİT Raporu nedeniyle 10 Haziran 1988'de MİT'ten ayrıldı.

Kısa süre sonra kuruma yeniden dönen ve 1995'te Kontrterör Daire Başkanı olarak çalışmaya başlayan Eymür, 1997'de Washington'a gönderilmiş, bir yıl sonra da merkeze çekildi.

MİT'ten uzaklaştırılıp Şeker Fabrikası'na atanan, daha sonra bu atamaya karşı dava açan ve emekliliğini isteyerek ABD'ye dönen Eymür'ün, 2002'de Türkiye'ye döndükten sonra kumarhane/casino sektörünün önde gelen isimlerinden Sudi Özkan'ın danışmanlığını yaptığı, hakkındaki iddialar arasındaydı. Eymür, ABD'deyken "atin.org" adlı internet sitesini açarak, kritik/tartışma yaratan bilgiler paylaştı.

Eymür, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da aralarında olduğu 19 sanığın, 90'lı yıllardaki 18 faili meçhul cinayetle ilgili olarak yargılandığı davada, tanık olarak ifade verdi.

İŞKENCE SORUSUNA 'YAPMIŞIMDIR' YANITI VERDİ

Eymür, işkence yapıp yapmadığına dair sorusuna "Yapmışımdır" yanıtını verirken "Pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna ise, "Duymam, çünkü aşırı bir şey yapmadık. Daha çok taktikleri kullanmak istedim. Bizim hanım arkadaşları bağırtırdık. 'Kızını aldık' derdik sonra suçluya. Bağıran bizim arkadaşımız. 'Konuşacaksan konuş sıkıntıya girecekler yoksa' derdik mesela. Tiyatro yapardık biraz" şeklinde karşılık vermişti.