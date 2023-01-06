Son Dakika... Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yeni gelişme

06 Ocak 2023 Cuma, 13:21

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre soruşturma kapsamında azmettirdiği suçlamasıyla tutuklanan Doğukan Çep'e yardım ve yataklık yapan 2 kişi istanbul'da gözaltına alındı.

(Doğukan Çep)

Öte yandan Ateş cinayetinin bir numaralı şüphelisi Doğukan Çep'in ifade işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, 10 kişi tutuklandı.