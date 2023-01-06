İstanbul sokaklarına ‘Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın’ afişleri asıldı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümünün aydınlatılması için İstanbul'da sokaklara afiş asıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 08:26
İstanbul sokaklarına ‘Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın’ afişleri asıldı
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da silahlı saldırıda öldrülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, tutuklu sayısı 10'a ulaşmıştı. Aranan Doğukan Çep de Beykoz'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Halk TV'nin haberine göre, İstanbul'da sokaklara Sinan Ateş ile ilgili afişler asıldı. Afişlerde "Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın" yazıldı. Afişler İstanbul'un birçok noktasında görüldü.


Sinan Ateş suikast afiş

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