İstanbul sokaklarına ‘Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın’ afişleri asıldı
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümünün aydınlatılması için İstanbul'da sokaklara afiş asıldı.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da silahlı saldırıda öldrülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, tutuklu sayısı 10'a ulaşmıştı. Aranan Doğukan Çep de Beykoz'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Halk TV'nin haberine göre, İstanbul'da sokaklara Sinan Ateş ile ilgili afişler asıldı. Afişlerde "Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın" yazıldı. Afişler İstanbul'un birçok noktasında görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- Altılı masadan aday açıklaması
- Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
- Ateş cinayetinde aranan isim yakalandı
- Bakan Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı
- MHP'li başkanlardan 'Sinan Ateş' mesajı!
- Cumhur'a bir parti daha mı geliyor?
- Tek cümlede özet: Kendilerini devlet yerine koymuşlar
- 2004'te işe alınan Yavuz Faraşoğlu
- YSK'den seçim açıklaması