Son dakika... Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 18:06
Son dakika... Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını
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Eyüpsultan'da plastik kasa üretimi yapan fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

Bahçedeki plastik kasaların yanması çıkan duman metrelerce uzaklıktan görülüyor.

Saat 17.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


eyüpsultan Yangın

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