Kayseri'de korkunç yangın... 3 yaşındaki çocuk öldü
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangında, 3 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. İddiaya göre oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren anne ise yanarak ağır yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde bulunan apartmanın 6. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından girilen evde 3 yaşındaki Eylül C.’nin cansız bedenine ulaşılırken, anne Ş.C. ağır yaralı olarak ve 11 yaşındaki ağabeyi H.M.C. de yaralı olarak çıkarıldı.
Ağır yaralanan Ş.C. ve oğlu H.M.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eylül C.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
YANAN OYUNCAKLAR YÜREK BURKTU
Öte yandan, yangında feci şekilde yaşamını yitiren Eylül C.’nin yanmış oyuncakları görenlerin yüreğini burktu. Apartman Yöneticisi Veysel Uyan, “Sabah saat 8 sularında çıktı yangın. 3 çocuklu bir ailenin evinin yangınıydı. Babası çocuğunu okula götürüyor, 2 çocuk ve anne içerideydi. Çocuğun bir tanesi yangında vefat etti. Annesi şu an hastanede, hayati tehlikesi var” ifadelerini kullandı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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