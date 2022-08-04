Sultanbeyli’de trafik kazası sonrası bıçaklı kavga

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Sultanbeyli’de kaza yapan 2 grup, birbirine girdi. Kavgada, 2 kişi bıçakla yaralanırken polisler iki grubu güçlükle ayırdı.

IHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:42

Olay, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik kazası nedeniyle 2 grup birbirine girdi. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayı gören yurttaşlar, polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Sultanbeyli bıçaklı kavga

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