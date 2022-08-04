Son Dakika: Fahrettin Altun’dan 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' açıklaması

04 Ağustos 2022 Perşembe, 22:49

Geçen pazar günü ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında adayların sosyal medyada paylaştığı belgelerden, sınav sorularından bir kısmının (en az 20-30 soru) Yediiklim Yayınevi kitapçıklarındaki sorularla birebir aynı olduğu, hatta aynı sorularda yer alan cevap şıklarının yerleştirilmesinin dahi aynı olduğu ortaya çıkmıştı.

Ardından yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yediiklim Yayınevi'nin soru kitapçığında yer alan soruların KPSS'de sorulduğuna yönelik çıkan iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın ardından KPSS'nin iptal edildiğini duyurdu. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini açıklayan Ersoy, yeni takvimin 17 Eylül'de başlayacağını, sınavı iptal edilen adayların gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret alınmayacağını açıkladı.

KPSS SONUCU GEÇERLİLİK SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptal edilmesiyle ilgili "Kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir" dedi.

KONTENJAN VE ŞARTLAR 17 EYLÜL’DEN SONRA

Altun, paylaşımında “Kamu kurumlarımızın KPSS’yle personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS’yle alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.

Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ‘KPSS sonucu geçerlilik süresi’ bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

SON İKİ YILI KAPSAYACAK

Ayrıca Altun, Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi" bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacağını bildirdi.